Delhaize: les syndicats marquent leur opposition à l’ordonnance interdisant les piquets de grève

Les centrales syndicales CNE, ACV Puls, CSC Alimentation et Services et la CSC manifestent mardi leur opposition à l’ordonnance du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, visant à interdire les piquets de grève devant les magasins et les dépôts de Delhaize. Les organisations ouvriront mercredi, devant le tribunal de première instance de Bruxelles, un front juridique pour « défendre le droit de grève largement bafoué par Delhaize », annoncent-elles.

Le 31 mars 2023, le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a rendu une ordonnance, à la demande de Delhaize, interdisant les piquets de grève devant les magasins et les dépôts de l’enseigne au lion, entre le 1er et le 28 avril 2023. Nous avons « décidé de faire opposition de cette ordonnance », annoncent les organisations syndicales dans un communiqué.

« Delhaize a obtenu cette ordonnance en recourant à une procédure dite ’sur requête unilatérale’, » jugée « contraire à la Charte sociale européenne par le Comité européen des droits sociaux en 2011 », expliquent les syndicats. « Cette procédure exclut totalement les syndicats, qui n’ont même pas la possibilité de faire valoir les intérêts légitimes des travailleurs. Au-delà du caractère abusif de cette procédure, l’ordonnance rendue par le tribunal est jugée disproportionnée, tant sur la durée que sur le périmètre géographique couvert ».

Cette ordonnance se situe « dans le prolongement des tentatives de casser le droit de grève et constitue une menace pour les travailleurs mais aussi pour les droits démocratiques », dénonce encore le camp syndical.