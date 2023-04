Armageddon Time, Une histoire d’amour... : les cinq sorties cinéma de cette semaine à ne pas manquer

Armageddon Time ****

Avec Armageddon Time , James Gray signe un film très personnel, très intime où il évoque son adolescence dans le Queens des années 80. Paul fait la connaissance de Johnny au lycée et ensemble, ils font les quatre cents coups. Paul pense être protégé par sa mère, présidente du conseil des parents d’élèves, et par son grand-père dont il est très proche. Mais suite à un vol qui les mène au poste de police, la famille de Paul décide de le mettre dans un collège privé, la Key-Forest School, dont le père de Donald Trump siège au conseil d’administration. Un collège qui forme l’élite du pays, tout en soutenant un racisme décomplexé. Pour Paul, issu d’une famille juive et dont le meilleur ami est noir, c’est un bouleversement et une perte de repères…