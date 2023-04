La rencontre entre Charleroi et Malines ne sera pas rejouée: cinq longs mois pour sauver la morale

Le commentaire de Frédéric Larsimont, notre chef foot, suite à la décision de la CBAS dans l’affaire du match entre Charleroi et Malines.

Une décision sous influence, diront les uns, en regrettant que Louvain, Westerlo et surtout Anderlecht et le Cercle de Bruges aient pu indirectement avoir voix au chapitre via une demande d’intervention dans le dossier à l’issue d’une première décision favorable au club carolo devant le Conseil disciplinaire.

Un jugement dans la droite ligne de la lutte sans merci à mener contre cette nouvelle sorte de hooliganisme descendue en droite ligne des tribunes pour semer le vent de la contestation contre son propre club.

Charleroi pensait maîtriser le tempo en mettant le doigt sur une faille dans le respect d’une procédure d’arrêt des matchs, où l’arbitre avait cru pouvoir jouer cavalier seul dans sa décision de mettre fin à la rencontre où Charleroi menait 1-0 contre le FC Malines à la 67e minute.