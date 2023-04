Une ancienne école transformée en gîte de vacances taille XXL au bord de la Lesse

Loger à… 50, c’est désormais possible à Anseremme, non loin du centre de Dinant. Une ancienne école du coin a été aménagée en village de vacances qui propose des appartements pour héberger des grands groupes. Et uniquement ceux-là.

Envie de fêter vos 50 ans de mariage ? Besoin d’un lieu pour organiser une réunion de famille à l’occasion d’un autre événement spécial ? Besoin de vous ressourcer entre membres du troisième âge ? Vous êtes chef d’entreprise et vous souhaitez emmener vos employés au vert pour un brainstorming ?

Ne cherchez plus : le Village du Caillou est tout indiqué comme lieu de festivités/repos/retraite car ce village de vacances pas comme les autres aime voir les choses en grand. Et pour cause, la condition pour y accéder est simple : il faut réserver pour… 50 personnes, soit la capacité totale de ce nouvel endroit situé en bord de Lesse (et de Meuse) à Anseremme (Dinant). Si vous n’atteignez pas le chiffre exact, pas de problème : la maison vous fera sans doute une faveur. Mais ne vous aventurez pas au Village en trop petits comités, l’accès vous sera refusé et vous serez redirigés vers les hébergements, type hôtels, qui pullulent dans le coin.