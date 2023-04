Jürgen Baatzsch, ancien président de l’USG: «L’Union face à des clubs de Bundesliga, c’est un rêve pour moi»

Jürgen Baatzsch, l’ancien président allemand de l’Union, préface le déplacement des Saint-Gillois à Leverkusen, jeudi, et en profite pour revenir sur les raisons qui l’ont poussé à revendre le matricule 10 à Tony Bloom en 2018.

Si du côté de Saint-Gilles, certains faisaient la moue au moment du tirage au sort des quarts de finale de l’Europa League, lorgnant très certainement une affiche plus prestigieuse que Leverkusen, ce n’était certainement pas le cas de Jürgen Baatzsch. « Que l’Union affronte et batte des clubs de Bundesliga, c’est plus qu’un rêve qui se réalise. Car pour moi, la Bundesliga est quelque chose de sacré », s’exclame l’ancien président de l’USG.