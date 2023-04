Flèche Brabançonne: voici pourquoi il y aura forcément un vainqueur inédit

Fait extrêmement rare durant toute la saison, il n’y aura ce mercredi, au départ de la Flèche Brabançonne, aucun ancien vainqueur dossard sur le maillot. L’Américain Magnus Sheffield ne prendra pas le départ, pas plus que son leader Tom Pidcock chez Ineos. Soit, dans l’ordre, les deux derniers lauréats de l’épreuve. Sachant que Julian Alaphilippe est toujours contrarié par son genou (voir ci-contre), le lauréat de l’édition 2020, d’ailleurs forfait pour l’Amstel, ne sera pas non plus à Louvain. Pas plus que Mathieu van der Poel, vainqueur il y a quatre ans ou Wout van Aert, deuxième en 2022. Sa formation Jumbo-Visma ne s’aligne même pas sur la Flèche Brabançonne, du reste.