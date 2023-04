Le pari réussi de trois bureaux d’architecture belges

Créé en 2022, Uman Architect réunit trois bureaux d’architecture à Grâce-Hollogne. Une première en Belgique. Le but de la manœuvre : être plus compétitif dans un milieu où la concurrence est toujours plus féroce.

Un groupement de plusieurs bureaux d’architecture, ce n’est pas chose courante dans le paysage architectural en Belgique. Et pourtant, c’est ce qui s’est produit, début 2022, quand HP Architecture, Contraste Architecture et Pierre Maes&Associés Architectes ont décidé de regrouper leurs compétences en une seule et même entité : Uman Architect, basé à Grâce-Hollogne.

Le nouveau bureau compte cinq architectes administrateurs et une trentaine d’architectes associés et collaborateurs. « Cette décision a été longuement mûrie pendant le covid », expliquent, de concert, David Hotua et Pierre Poncelet depuis une terrasse située en face du Palais des festivals de Cannes plongé en plein Mipim. « Nous avions beaucoup de temps à disposition pour réfléchir. »