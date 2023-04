France: alertés par des pleurs de bébé, les secours découvrent sa maman morte dans son appartement

On entendait un bébé crier depuis hier soir », confiait un habitant de l’immeuble de Pas-de-Calais Habitat, dans le quartier des Hochettes à Arras à nos confrères de La Voix du Nord. Ce mardi vers 8 heures, au sixième étage de l’entrée nº1 de cet immeuble, rue Millet à Arras, les pompiers ont dû intervenir à la demande de riverains inquiets. Ils ont dû utiliser une grande échelle pour casser une vitre et accéder à l’appartement avant de constater qu’une femme de 32 ans y était décédée.

La mort remonterait à plus de 24 heures avant l’intervention des pompiers. Le bébé, âgé d’un an, a été confié à des membres de sa famille.

Selon deux voisines de cet immeuble, considéré comme calme par ses habitants, Laura, 32 ans, sans emploi, était une bonne mère. « Son enfant était bien portant, toujours bien habillé, se souvient Marine, qui habite l’étage du dessus. Et puis ici, on entend parfois à travers les murs, alors quand elle s’occupait du bébé, on entendait qu’il rigolait avec elle. Et il ne pleurait jamais très longtemps quand elle était auprès de lui. »

La jeune femme ne sortait pas souvent, si ce n’est pour aller se promener avec son enfant et son chien.