Le fonds d’investissement du fédéral veut concentrer ses moyens sur la transition écologique

Des actifs et un résultat multipliés par quatre. Deux prises de participation « historiques » dans le secteur financier (Ageas et Euroclear) de près de 600 millions d’euros chacune. 18 nouvelles participations au total. 2022 aura été une année particulièrement faste pour la SFPI, le bras financier de l’Etat fédéral qui détient en propre 166 participations (BNP Paribas, bpost, Ethias, Brussels Airport, Sonaca) ainsi que 10 pour le compte de l’Etat (Belfius, Dexia, Astrid). « On a changé de division », indique son CEO Koen Van Loo, à l’occasion de la présentation des résultats.