Un médicament qui dégoûte de l’alcool retiré du marché belge

Depuis la mi-mars, l’Antabuse, un médicament qui peut aider au sevrage de l’alcool, n’est plus disponible dans les officines belges et luxembourgeoises. En cause, notamment, la présence dans certains lots d’impuretés nitrosamines, classées comme carcinogènes probables pour l’homme. Fin décembre, l’Agence fédérale des médicaments et produits de santé (AFMPS) a donc exigé un rappel de tous les produits. Dans l’intervalle, la firme française qui commercialise ce médicament en Belgique a décidé de suspendre sa distribution chez nous : « Sur la base d’évaluations approfondies, à la fois médicales et de pharmacovigilance, de la présence de nitrosamine et de l’indisponibilité de la matière première (disulfirame), Sanofi a définitivement arrêté la commercialisation des comprimés d’Antabuse 400 mg en Belgique et au Luxembourg », explique la big pharma au Soir.