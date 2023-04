Immobilier: Artone passe à la vitesse supérieure

L’immobilier a-t-il toujours été votre premier choix ?

Diplômé de la Solvay Business School et d’un troisième cycle en financial management à la Vlerick School, j’ai travaillé dans l’agroalimentaire, chez Kraft, pendant deux ans. Je suis tombé par hasard sur le secteur de l’immobilier et cela m’a beaucoup plu car il pouvait allier des compétences techniques assez pointues et des relations humaines. Je suis arrivé chez CBRE, qui avait été créée par Gaëtan Clermont et Nicolas Orts et qui a connu une croissance incroyable. J’ai appris beaucoup. Puis, j’ai été engagé par Fidentia Real Estate. Je travaillais dans le département Invest (aujourd’hui appellé Capital Market) où j’étais spécialisé dans les immeubles de bureaux. J’ai été ensuite redébauché par mon ancien patron, Nicolas Orts, qui venait de créer Eaglestone.