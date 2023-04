Ligue des champions: l’Inter a fait le break à Benfica grâce à Lukaku (0-2), Manchester City a dominé le Bayern (3-0)

Manchester City a pris une sérieuse option sur la qualification pour le dernier carré de la Ligue des champions en prenant la mesure d’une équipe du Bayern Munich complètement dépassée à vingt minutes du coup de sifflet final. D’un superbe envoi enroulé du pied gauche, c’est Rodri qui a ouvert le score en faveur des locaux après 27 minutes de jeu. Les Munichois ont certes eu des opportunités pour égaliser, mais le réalisme de Bernardo Silva, après une erreur défensive d’Upamecano, puis de Haaland a annihilé tout suspense entre la 70e et la 77e minute de jeu. Kevin De Bruyne a été remplacé à la 68e. Le Diable rouge a réalisé une performance moyenne, lui qui a été bousculé à plusieurs reprises.

Dans la seconde partie de tableau, Benfica, tombeur du FC Bruges en huitièmes, recevait l’Inter Milan de Romelu Lukaku dans un duel dont le vainqueur affrontera celui du duel entre Naples et l’AC Milan programmé mercredi. Eh bien, l’Inter semble avoir fait le plus difficile, les visiteurs ouvrant la marque via Barella à la 51e avant que Romelu Lukaku, entré au jeu, ne fasse le break sur penalty. Voilà donc le Diable rouge buteur en Ligue des champions. Pour son plus grand bonheur…

