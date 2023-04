Bruges veut Deila ou Geraerts: voici ce que ça peut changer

Pour Thomas Chatelle, il est important que le Standard et l’Union fassent le maximum pour garder leur coach et aient une communication claire, au moins en interne. Histoire de garder un focus total sur la fin de saison sportive.

Même si le premier a démenti vendredi avoir été personnellement contacté (« mais il faut poser la question à mes managers », a-t-il glissé) et que le second a souvent répété qu’il se sentait parfaitement à l’aise à l’Union, Ronny Deila et Karel Geraerts, deux des coaches le plus en vue et en vogue au sein du paysage footballistique belge, figurent bel et bien en tête de liste pour reprendre le poste d’entraîneur du Club qui sera vacant après l’intérim de Rik De Mil. Cela ne veut évidemment pas dire que les négociations sont déjà bien avancées ou que l’heureux élu ne sera pas quelqu’un d’autre mais, sur papier, difficile de ne pas valider les intentions toujours aussi ambitieuses des dirigeants flandriens, qui marchent sur des œufs depuis la fin de l’aventure avec Carl Hoefkens puis davantage encore après l’échec industriel Scott Parker.