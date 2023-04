Le bien à la loupe, à Woluwe-Saint-Pierre: un duplex de standing de 300m2 (photos)

Avec ses quelque 300 m2, ce duplex implanté à Woluwe-Saint-Pierre offre des prestations assez proches de celles d’une maison, si ce n’est qu’il est situé en hauteur (2e et 3e étages) et possède une terrasse et un accès immédiat au Parc de Woluwe au lieu d’un jardin. Ce bien haut de gamme se compose notamment de cinq suites, un bureau, un grand séjour ou encore un garage et un emplacement de parking. Rénové en 2018, le duplex affiche une PEB C+ et est prêt à être occupé.

1

Situation

Le duplex prend place au sein d’une petite copropriété construite à Woluwe-Saint-Pierre, à deux pas du Parc de Woluwe. Son environnement immédiat est principalement résidentiel et vert. On trouve un premier arrêt de bus à moins de 100 mètres, et davantage d’accès aux bus et aux trams à cinq minutes à pied. Une dizaine de minutes de marche suffisent pour rejoindre les écoles et commerces les plus proches, notamment dans la zone du Chant d’Oiseau. Le Woluwe Shopping Center est situé à deux kilomètres, le rond-point Montgomery à un peu plus de 1,5 kilomètre et l’accès au ring de Bruxelles à six kilomètres.

2