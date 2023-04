Charleroi battu sur tapis vert: il aura fallu 150 jours pour qu’une décision soit prise définitivement

Entamée le 12 novembre, la rencontre Charleroi-Malines est enfin terminée ! La CBAS a officiellement tranché ce 11 avril. Et elle l’a fait en défaveur du Sporting de Charleroi, qui perd finalement le match par forfait. Rentré dans le Top 8 suite aux résultats du week-end dernier, le matricule 22 perd ainsi le joker qu’il avait sur la concurrence suite à cette décision et devra assurer sa participation aux playoffs via les « seules » rencontres face au Standard et Genk.

Un match à huis clos

Par ailleurs, la CBAS « confirme la décision entreprise pour le surplus ». Cela signifie que la sanction financière (10.000 euros) est maintenue, tandis que le Conseil disciplinaire pour le Football professionnel a condamné le matricule 22 à une rencontre à domicile à huis clos. Le match concerné par cette sanction doit encore être communiqué au Sporting, mais il s’agira probablement de la rencontre face à Genk ou, au plus tard, de la première rencontre au Mambourg des éventuels Europe Playoffs ou de la saison prochaine.