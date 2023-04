Du spectacle et des buts: les Red Flames accrochées par la Slovénie en amical

Malade et absente en Autriche, Tessa Wullaert retrouvait sa place dans le onze de base d’Ives Serneels. Un retour bénéfique puisque l’attaquante de Sittard a pris les deux buts belges à son compte.

Après l’ouveture du score par Kaja Korosec à la 47e minute, Tessa Wullaert a égalisé à la 52e minute et a doublé la mise à la 83e minute, plantant ses 74e et 75e buts en équipe nationale.

Ces deux matchs amicaux face à l’Autriche et la Slovénie étaient les premiers matchs pour l’équipe nationale féminine depuis l’Arnold Clark Cup, qui a eu lieu en février en Angleterre. Les Red Flames y avaient battu l’Italie (2-1) et la Corée du Sud (2-1), mais s’étaient inclinées sèchement dans le dernier match contre les hôtes et championnes d’Europe anglaises (6-1).