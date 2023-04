Vanzeir et la minijupe de Lukaku

Le racisme, c’est « terrible », « un problème de société », c’est « l’éducation ». Combien de fois ce confortable constat d’impuissance n’a-t-il pas servi d’excuse au monde du sport ? Le triste fait d’arme américain du Belge Dante Vanzeir, qui a finalement reconnu avoir eu des mots racistes (on ne sait pas lesquels) à l’encontre d’un joueur des San Jose Earthquakes, montre bien une chose : si on veut que les insultes et comportements racistes disparaissent des terrains, c’est possible. Mais à condition de traiter les incidents avec sérieux.