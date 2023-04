Ligue des champions: Lukaku refait le coup pour une Inter parfaite

Romelu Lukaku a refait le coup. Monté au jeu (et bien monté au jeu) à la 62e pour Dzeko avec lequel il était en balance pour une place dans le onze de l’Inter à la veille, le Belge a, une nouvelle fois, été infaillible des onze mètres (82e, faute de main de João Mário signalée par le VAR à l’arbitre). Et il a célébré à sa manière (doigt sur la bouche et salut militaire) sans que le public hôte, cette fois, s’illustre de mauvaise manière, tel le virage de la Juventus (qui, au fait, a fait appel de la fermeture partielle de son stade…) lorsqu’il avait égalisé dans le temps additionnel en demi-finale aller de la coupe d’Italie. Mais, mardi soir, le sang-froid de « Big Rom » a ramené plus que de l’espoir dans le camp de l’Inter : s’agissant du but du 0-2, le Belge a carrément offert à son équipe une solide option pour une demi-finale, potentiellement 100 % italienne (l’adversaire sortira du duel entre Milan et Naples). Oui, car l’Inter avait précédemment ouvert la marque par Barella à la 51e minute (0-1).