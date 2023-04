visapourlaflandre: L’antiwokisme, racisme déguisé?

Ce qui aurait dû être une reconnaissance du parcours effectué et de réelles compétences, tourne au cauchemar raciste pour Dalilla Hermans. L’écrivaine et journaliste qui s’était fait connaître en 2014 par une lettre ouverte contre le racisme, a été récemment désignée coordinatrice de la candidature de Bruges au titre de capitale culturelle de l’Europe en 2030. Depuis, c’est un torrent d’insultes racistes et d’injures qui est déversé, exigeant notamment son retrait.