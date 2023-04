Romelu Lukaku s’exprime sur sa célébration polémique: «Je m’expliquerai à la fin de la saison»

« Moi et d’autres équipiers sommes en train de récupérer au niveau de la forme physique. Je comprends ceux qui ont critiqué mes dernières prestations mais je veux aller de l’avant », a déclaré l’attaquant belge après la rencontre. « Je veux aider l’équipe et obtenir de bons résultats. On a tous de grandes responsabilités par rapport à ce club. »

« Nous avons joué un match intelligent ici. Nous aurions même pu marquer trois ou quatre buts, je pense. Mais, 0-2 ça reste très bon », a-t-il poursuivi. Romelu Lukaku est ensuite revenu sur son but, inscrit sur penalty en seconde période. « Je n’écoute plus personne à ce moment-là. Tout est question de mentalité et de concentration. Et puis, je chausse du 48. Normalement si je frappe bien, je marque ».