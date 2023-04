Le petit moment qui fait du bien: découvrir le goût du pastis avec les enfants des années 1980

Si vous voulez vous amuser un peu, rien de tel que d’aller faire un tour sur les archives des télévisions publiques. En France, l’INA conserve et met à la disposition du public un bon nombre d’émissions, séries et autres actualités du passé. À côté des enregistrements de programmes complets, l’institut propose désormais de courtes séquences regroupées sous le label Ina Shorts. Parmi celles-ci, on ne se lasse pas des quelques secondes passées dans une classe primaire du sud de la France. Questionnées par le journaliste, deux gamines évoquent une tradition locale qui n’a rien perdu de sa force : le pastis. « Oh mais alors, j’aime ça ! quelquefois, quand on met de la menthe… c’est bon aussi avec la menthe, le pastis… », s’enthousiasme une petite brunette au sourire et à l’accent irrésistibles. Si elle le pouvait, elle confesse qu’elle en boirait tous les jours… mais « comme on peut pas ». Et elle nous avertit quand même des risques en évoquant son papy qui, apparemment, aime ça encore plus qu’elle.