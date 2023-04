Guerre en Ukraine: la Russie se prépare à une éventuelle contre-offensive

Les lignes de défense peuvent constituer d’énormes obstacles pour les Ukrainiens, indique-t-on à Londres. Toutefois, elles ne peuvent être efficaces que si elles disposent de suffisamment de troupes et de munitions. Et il n’est pas certain que ces troupes et ces munitions puissent être fournies à l’heure actuelle.

