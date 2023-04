Elon Musk reconnaît «de nombreuses erreurs» depuis le rachat de Twitter

Elon Musk a assuré mercredi dans une interview à la BBC que la gestion de Twitter avait été comparable à des « montagnes russes » et a reconnu « de nombreuses erreurs », six mois après avoir racheté l’entreprise pour 44 milliards de dollars.

« Y a-t-il de nombreuses erreurs commises en cours de route ? Bien sûr », a déclaré M. Musk, propriétaire de Twitter depuis fin octobre. « Mais tout est bien qui finit bien. J’ai l’impression que nous nous dirigeons dans la bonne direction. » Il a notamment répété que l’entreprise voyait les annonceurs revenir et était « à peu près au seuil de rentabilité ».

L’entrepreneur milliardaire s’exprimait dans une interview surprise accordée à la BBC pendant la nuit et dont la chaîne, qui dit avoir reçu une invitation de M. Musk « dans un délai très court », a publié des extraits sur son site mercredi matin. M. Musk a également affirmé qu’il allait changer l’étiquette assignée à la BBC sur la plateforme, après que la chaîne britannique s’est plainte d’être estampillée « média financé par le gouvernement ».

« Nous voulons être aussi honnêtes et précis que possible – nous ajustons l’étiquette (de la BBC) à “financée par des fonds publics” », a assuré le patron de Tesla, SpaceX et Twitter. « La BBC est, et a toujours été, indépendante. Nous sommes financés par le public britannique via la redevance », avait insisté la chaîne en début de semaine.