Zinho Vanheusden évoque son avenir chez les Diables rouges: «Domenico Tedesco m’a appelé, c’est qu’il ne m’a pas oublié»

Cet été, Zinho Vanheusden aura 24 ans. Soit à peu près l’âge qu’ont des défenseurs comme Arthur Theate ou Wout Faes, à qui l’on prédisait un avenir bien moins grandiose et qui percent sur la scène internationale. Zinho ne ressent pas de jalousie. « Ce sont tous des amis et je leur souhaite sincèrement bonne chance. Il serait ridicule d’espérer qu’ils ne jouent pas. Si je suis en forme, je n’ai qu’à participer à la concurrence ».

Le Limbourgeois a tout de même reçu un coup de fil de Domenico Tedesco récemment. « Cela m’a fait plaisir », dit-il avec un large sourire. « Cela me conforte dans l’idée qu’il ne m’a pas oublié. J’ai joué un match international d’entraînement avec l’équipe nationale (NDLR : fin 2020 contre la Côte d'Ivoire), mais ce n’était qu’un avant-goût. Pour moi, ma carrière n’a pas encore vraiment commencé. J’ai déjà vécu de très beaux moments avec le Standard et joué 100 matches en pro, mais j’ai l’impression d’être encore dans la file d’attente. J’espère encore pouvoir trouver une certaine dynamique et commencer à jouer… match après match. Je sortirai, alors, de ce cercle vicieux. J’y crois vraiment, sinon je ne le ferais plus ».