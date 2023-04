Immobilier: le succès grandissant de la géothermie

Chauffer les bâtiments en captant les calories du sol et des nappes d’eau a longtemps été cher et compliqué. Avec la crise énergétique et l’enjeu climatique, c’est en train de changer.

L’idée d’utiliser les calories présentes naturellement dans le sol ne date pas d’hier. Cependant, les réalisations étaient jusqu’ici plutôt rares en Belgique. Il y avait bien les puits creusés à 2.500 mètres de profondeur à Saint-Ghislain, au nord-ouest de Mons. Une installation pionnière remontant à 1985 déjà et procurant une eau à 72 degrés. Mais pour le reste…

Désormais il y a du nouveau. Et cela vaut pour les différentes formes que revêt cette technologie, à savoir la géothermie de faible profondeur – qui se destine aux maisons et aux petits immeubles –, celle de moyenne profondeur – qui alimente les grands bâtiments – et celle de grande profondeur – qui dessert un quartier. Précision technique : à 100 mètres, on obtient 14 degrés et, ensuite, on gagne grosso modo 3 degrés tous les 100 mètres.