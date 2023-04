Mondiaux de cyclisme 2030: Bruxelles a «des atouts fantastiques» et «toutes ses chances» pour convaincre l’UCI

La candidature de Bruxelles pour organiser les championnats du monde de cyclisme sur route en 2030 est l’occasion de « ramener les championnats du monde chez nous, en Belgique, la maison mère du cyclisme, mais aussi la capitale de tous les Européens », a souligné le Premier ministre Alexander De Croo lors de la conférence de presse pour présenter officiellement la candidature. « Nous avons toutes les raisons d’avoir une candidature très forte et il y a tout pour faire un parcours digne d’un championnat du monde », a ajouté le Premier ministre.

Philippe Close, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, a insisté sur le fait que ces championnats du monde en 2030 pourrait être l’un des événements marquants la « commémoration des 200 ans de la Belgique », alors que « le sport reste extrêmement fédérateur où chacun peut trouver sa place ». Le bourgmestre a aussi souligné la présence de nombreux champions belges actuellement, et « nous sommes convaincus que ça peut être un bon signal pour les générations futures ».

Si Bruxelles sera au cœur du parcours, comme l’a rappelé Wouter Vandenhaute, directeur de Flanders Classics, Philippe Close a confirmé qu’il ne se limitera pas à la capitale. Pour autant que la candidature soit validée par l’UCI, l’Union cycliste internationale. « Nous avons toutes nos chances », a néanmoins insisté Tom Van Damme, président de Belgian Cycling.

« Ce ne sera pas évident, le cyclisme est un sport mondial avec de plus en plus de candidats pour organiser un tel événement », a ajouté le président de la fédération belge. « Mais la Belgique a des atouts fantastiques. En 2030, ce seront les 200 ans de la Belgique, Bruxelles est un cadre prestigieux mais plus important encore selon moi, le vélo fait partie de l’ADN du pays. »