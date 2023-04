Guerre en Ukraine: une fuite de documents classifiés suggère la présence de forces spéciales occidentales sur le terrain

D’après une fuite de documents classifiés et une information relayée par la BBC et le Guardian, certains pays occidentaux seraient présents sur le sol ukrainien. Une information issue d’une fuite de documents américains classifiés et suggérant la présence d’unités de forces spéciales de certains pays occidentaux sur place.

À lire aussi Guerre en Ukraine: à l’est, la Russie «dépense beaucoup» pour peu de gains

Le document en question indique que le Royaume-Uni possède le plus large contingent de forces en présence sur le terrain (50), suivi de la Lettonie (17), de la France (15), des Etats-Unis (14) et des Pays-Bas (1).