«Tsunami», de Marc Dugain: la solitude du président

Tsunami, Marc Dugain, Albin Michel, 259 p., 21,90 €, ebook 14,99 €.

En collaboration avec Christophe Labbé, Marc Dugain a écrit L’homme nu (2016) et L’homme sans contact (2022), deux plongées dans le monde de géants que l’on appelle communément Gafam – Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Comment les sociétés numériques nous manipulent et imposent une nouvelle dictature, mot qui apparaissait en sous-titre du premier livre cité. Transparence, paru il y a quatre ans était, sous forme romanesque, une sorte d’antidote qui se voulait vertueux, mais la fiction permet la nuance et la complexité, rien n’est jamais certain. Et surtout pas la vertu.