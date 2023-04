Procès des attentats de Bruxelles: Salah Abdeslam estime que le gouvernement doit «reconnaître sa part de responsabilité»

Salah Abdeslam a déclaré mercredi devant la cour d’assises de Bruxelles que le gouvernement belge devait « reconnaître sa part de responsabilité » voire « s’excuser ». Les autorités auraient à l’époque « mal évalué la situation » et « pris des risques », selon lui.

Salah Abdeslam a demandé la parole à la fin d’une matinée d’interrogatoire croisé des accusés au procès des attentats du 22 mars à Zaventem et dans la station de métro Maelbeek. « J’ai conscience que certaines choses peuvent choquer et blesser, mais je pense qu’on est là pour la manifestation de la vérité et je préfère une vérité qui blesse plutôt qu’un mensonge qui fait du bien », a-t-il déclaré.