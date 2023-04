Xabi Alonso avant le quart de finale d’Europa League entre Leverkusen et l’USG: «J’ai beaucoup de respect pour l’Union»

Xabi Alonso, que pensez-vous de cette équipe de l’Union ?

Elle a une bonne défense, mais également une attaque solide. Il va falloir garder notre mentalité et notre concentration. Si on y parvient, on aura une bonne chance de passer. Et c’est ce qu’on veut.

Etes-vous surpris de retrouver l’Union à ce stade ?

Non car, en phase de groupes, elle a livré de très bonnes prestations. Et a tout de même battu Berlin…