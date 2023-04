L’incroyable saison de l’Union Saint-Gilloise à l’extérieur (carte interactive)

L’Union sait voyager. Depuis un mois d’août compliqué : lourdes défaites à Malines (3-0), Glasgow (3-0) et Anvers (4-2), les Saint-Gillois affichent un bilan impressionnant en déplacement.

Sur la scène domestique, ils ont seulement concédé deux revers : l’un en championnat à Westerlo (4-2, le 25 février) et l’autre en Coupe de Belgique sur la pelouse de l’Antwerp (1-0, le 2 mars), pour neuf victoires et trois nuls (contre les deux clubs brugeois et à Gand le week-end dernier). Les hommes de Karel Geraerts ont ainsi la meilleure attaque hors de leurs bases de la D1A et sont la deuxième meilleure équipe, seulement devancés à la différence de buts par Genk.