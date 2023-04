Gilles de la Tourette, lorsque le corps n’en fait qu’à sa tête

Lewis Capaldi, le chanteur écossais connu pour son tube « Someone you loved », est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Comme 1 % de la population mondiale, l’artiste doit gérer au quotidien ce trouble neurologique. Si des traitements existent, les soignants spécialisés manquent.

Les spasmes étaient incontrôlables, et j’ignorais ce que c’était », évoque avec émotion le chanteur Lewis Capaldi dans son documentaire How I’m Feeling Now. « Maintenant, je sais. Le syndrome de Gilles de la Tourette (SGT). » Comme 1 % de la population mondiale, l’artiste écossais est touché par ce trouble neurologique. « C’est le nombre de tics, et le fait qu’ils soient moteurs, ainsi que vocaux, qui font le diagnostic de Gilles de la Tourette », explique la Dre Seonaid Anderson, psychologue, chercheuse et consultante en neurodiversité, spécialisée dans le trouble. « Bien souvent, ce syndrome est décrit de façon caricaturale. Dans l’esprit populaire, Gilles de la Tourette est associé aux insultes. Or, dans les faits, les gros mots sont peu fréquents. Ils ne représentent que 10 à 15 % des cas. »