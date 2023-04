Vents violents, averses orageuses… l’IRM déclenche une alerte jaune sur toute la Belgique

Le numéro d’urgence 1722 a été activé par le SPF Affaires intérieures à la suite d’un avertissement de mauvais temps émis par l’Institut royal météorologique (IRM). L’IRM a en effet lancé une alerte jaune pour le vent sur tout le pays. Celui-ci se renforcera mercredi soir et dans la nuit de mercredi à jeudi. Les rafales atteindront 70 à 80 km/h et pourront localement être plus soutenues. Une zone active de pluie et d’averses orageuses traversera également le pays depuis le littoral.

Le SPF Affaires intérieures rappelle d’appeler le 1722 ou d’introduire une demande via l’e-guichet www.1722.be en cas de dommages causés par une tempête et de dégâts des eaux pour lesquels l’assistance des pompiers est nécessaire. Le 112 est lui à réserver aux situations où une vie est en danger.

En appelant le 1722, ce sont d’abord les opérateurs des centrales d’urgence 112 qui traitent les appels à ce numéro, avant de transmettre la demande aux pompiers. Ils traitent les appels au 1722 sur des lignes téléphoniques distinctes de celles du 112, afin de pouvoir gérer en priorité les appels les plus urgents.

Une demande introduite sur le guichet en ligne sera quant à elle directement transmise aux pompiers. Pour faire une demande de cette manière, il faut d’abord indiquer ses coordonnées et le nom de sa commune, après quoi le site envoie la requête à la zone de secours adéquate.