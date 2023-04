L’obésité infantile amenée à doubler d’ici quinze ans

Une épidémie galopante. Plus de la moitié de la population mondiale sera en surpoids ou obèse d’ici 2035, selon une étude récente de la Fédération mondiale de l’obésité. Et c’est chez les plus jeunes que cette incidence se marquera le plus : le chiffre de l’obésité infantile est amené à doubler d’ici quinze ans, toujours selon ce même rapport.

En Belgique actuellement, on estime qu’un enfant sur cinq est en surpoids. Soit, comme le définit le pédiatre endocrinologue Willem Staels (UZ Brussels), un indice de masse corporelle (IMC) supérieur aux courbes de référence. L’obésité, c’est le stade ultérieur, plus grave et plus délétère encore pour la santé.