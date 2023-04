Le «shapewear», cette lingerie amincissante qui peut être un danger pour la santé

L’été dernier, le nouveau jeu sur TikTok consistait à tester face caméra un tout petit body noir. Un bout de stretch riquiqui baptisé Seamless Sculpt, de la marque Skims fondée par Kim Kardashian, censé rehausser le fessier, sculpter la silhouette et maintenir la poitrine. En quelques jours, des ribambelles de jeunes filles, de tailles et de morphologies diverses, se sont filmées en train d’essayer le fameux modèle galbant et sans couture. Certaines certifiant que le produit miracle leur aurait fait perdre une taille de vêtement. Et d’autres, désabusées, constatant que leur corps n’avait toujours rien à voir celui de la vedette de téléréalité.