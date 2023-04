Podcast – Racisme dans le football: pourquoi l’Europe réagit-elle différemment des Etats-Unis?

Dante Vanzeir, footballeur belge des New York Red Bulls a été mis à l’écart par son club. Il est accusé d’avoir eu des propos racistes à l’encontre d’un adversaire en plein match. Quelques jours plus tôt, en Italie, c’est là Romelu Lukaku qui a été sanctionné par un arbitre après avoir été copieusement insulté par les supporters adverses. Deux situations de part et d’autre de l’Atlantique qui ont été gérées différemment. Comment expliquer ce traitement à deux vitesses ? Qu’est ce que le comportement de Vanzeir nous dit des habitudes des terrains européens ? On voit ça avec Lorraine Kihl, journaliste au service enquêtes. Elle s’intéresse aux aspects sociétaux et sociologiques de l’actualité sportive.

