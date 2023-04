Podcast – Delhaize: que peuvent (vraiment) faire les politiques?

Plus d’un mois après le début du conflit social chez Delhaize, syndicats et direction campent sur leurs positions. De nombreux magasins sont toujours fermés à Bruxelles et en Wallonie. Un conciliateur social a été désigné, il doit entrer dans la danse le 18 avril prochain mais à part ça, le monde politique semble bien impuissant. On a demandé à David Coppi du service politique de nous expliquer quelle est réellement la marge de manœuvre des ministres et des députés.

