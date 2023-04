Tempête dans le Nord de la France: à quoi faut-il s’attendre en Belgique?

Météo France a placé la Manche, la Seine-Maritime et le Pas-de-Calais en vigilance orange en raison de vents violents ce mercredi en raison du passage de la tempête Noa.

Des fortes rafales balaieront principalement cet après-midi ces départements côtiers de la Manche, où elles pourront dépasser les 100 km/h.

Quel impact la tempête aura sur notre territoire ? « Ce sera moins fort qu’en France mais je prévois quand même 5 à 6 Beaufort ce soir en Belgique. Au littoral, 7 Beaufort, des rafales entre 60 et 90 km/h et un risque d’orage. En mer du nord, possiblement 8 à 9 Beaufort, et donc une tempête », constate David Dehenauw chez nos confrères de Sudinfo avant de préciser que nous risquons quelques ennuis en Belgique, mais moins importants qu’en France ou au Royaume-Uni.

Numéro d’urgence activé

Le numéro d’urgence 1722 a été activé par le SPF Affaires intérieures à la suite d’un avertissement de mauvais temps émis par l’Institut royal météorologique (IRM). L’IRM a en effet lancé une alerte jaune pour le vent sur tout le pays. Celui-ci se renforcera mercredi soir et dans la nuit de mercredi à jeudi. Les rafales atteindront 70 à 80 km/h et pourront localement être plus soutenues. Une zone active de pluie et d’averses orageuses traversera également le pays depuis le littoral.