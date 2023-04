«Je devrais me contenter de ce qu’on me donne, parce que je suis une femme»

J’ai dû apprendre sur le tas. » Farida (prénom d’emprunt) ne connaissait rien à la moudawana, le code de la famille marocain. Elle est empêtrée depuis dix ans dans une succession qui n’en finit pas. Comme de nombreux Belgo-Marocains, elle vit ces inégalités comme une épreuve qui l’a amenée jusqu’aux tribunaux. « On m’a fait comprendre qu’en tant que femme, je ne devrais pas prendre d’avocat. Les mentalités résistent encore », explique cette Belgo-Marocaine. Au décès de son père, il a fallu diviser une maison et quelques terrains agricoles dans le Rif entre ses frères et sa sœur, mais aussi les enfants de ses frères décédés.