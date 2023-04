Comment Paris Hilton a essayé de devenir, à notre insu, la Marilyn Monroe du XXIe siècle

La femme d’affaires, mannequin et petite-fille de Conrad Hilton, le magnat de l’hôtellerie, réécrit son histoire dans « Paris : The Memoir ». Dans cette « autobiographie », la romancière Joni Rodgers a réussi à fabriquer un récit, du sens et un but autour des péripéties vitales de la star.

L’héritière vient d’avoir 21 ans, qu’elle célèbre par un saut en parachute au-dessus du désert du Nevada. Après plus de 48 heures de fête irrévérencieuse dans l’un des antres les plus exclusifs de la planète, elle souffre, bien évidemment, d’une infernale gueule de bois. Ballotté par le vent, son corps débordant de bulles de Moët & Chandon plonge dans le vide ; Paris se sent « fragile ». Une pensée fugace lui traverse l’esprit : elle vient de profiter de la fête d’anniversaire la plus débridée « depuis Marie-Antoinette » ; peut-être est-ce un moment idéal pour mourir, pour que l’amas de poussière galactique que le monde connaît comme Paris Hilton se désagrège et se dissolve dans l’éternité. Enfin, le parachute s’ouvre et on la découvre, flottant dans l’air glacial du crépuscule, « tel un diamant pendu à une délicate chaîne en argent », dans un des instants de suprême délectation que l’argent (bien présent) peut s’offrir.