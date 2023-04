Delhaize: la grande impuissance des politiques

Derrière un mur de caddies, autour d’un brasero de fortune, ils se relaient tant bien que mal, et plutôt pas mal après six semaines au piquet de grève. Ça use quand même. Le Delhaize de La Hulpe-Genval résiste. Une caissière grille des chamallows en brochette, « à l’américaine », et ce n’est pas du luxe. « Il y a de l’entraide, chacun apporte quelque chose pour tenir le coup, des clients du magasin sont solidaires, mais la lassitude s’installe », dit un employé et militant syndical. Les travailleurs dans l’entreprise ont voté il y a quelques jours la poursuite du mouvement jusqu’au 18 avril dans cet établissement au cœur du Brabant wallon. « C’est le jour où le conciliateur social, qui a été désigné par le ministre de l’Economie, interviendra dans le conflit et convoquera la direction et les syndicats… Bon, c’est loin le 18… On a le temps de mourir trois fois. Mais c’est comme ça. »