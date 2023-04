Procès des attentats de Bruxelles : «cœur brisé», «loi du talion»… les accusés expliquent leur engagement terroriste

Pour la première fois, les principaux accusés des attentats de Bruxelles sont revenus sur leurs motivations à s’engager sur le chemin du djihad armé et de la commission d’attentats en Europe. Pour la plupart, ils renvoient Daesh et la coalition internationale dos à dos.

Au fond, pourquoi réaliser des attentats terroristes en Europe ? La question a été franchement posée, ce jeudi, aux principaux accusés des attentats de Bruxelles – excepté à Osama Krayem, qui boudera le box jusqu’au bout de son procès. Leur offrant l’occasion d’expliquer leur doctrine, leurs motivations et de tenter de légitimer les actes atroces commis à Paris et Bruxelles les 13 novembre 2015 et 22 mars 2016.