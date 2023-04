Graham Nash en Belgique le 28 septembre avec un nouvel album

Graham Nash, c’est l’élégance. Dans les tournées mondiales de Crosby Stills & Nash, il y a une dizaine d’années, c’est lui qui était au centre du trio, svelte, pieds nus, enjoué, présentant les tubes avec verve, la voix claire et nette, flanqué de Stephen Stills à sa droite et de David Crosby à sa gauche, ces deux-là ayant pris, avec l’âge, un beau bide et une voix moins assurée. Depuis, Crosby est mort et Stills se fait rare. Mais, à 81 ans depuis le 2 février, le Britannico-Américain, qui vit aux Etats-Unis depuis 1968, tient toujours la forme.

La preuve : il vient d’enregistrer un nouvel album, Now, qui va sortir incessamment et dont on peut déjà entendre le premier single, Right Now, sur les plates-formes habituelles. Et il entreprend une tournée, Sixty years of songs and stories, qui le mène à la salle De Roma le 28 septembre de cette année. Tickets en vente dès ce vendredi 14, 10 h, sur greenhousetalent.com.