Guerre en Ukraine: au sommet de l’horreur, la Russie embarrassée par une vidéo de décapitation

La vidéo d’un soldat ukrainien décapité, pour l’heure non authentifiée, suscite un émoi international. De l’ONU jusqu’au Kremlin, on parle d’une horreur absolue.

Parfois, dans l’histoire, le pire se répète. Huit ans après l’infamie de Daesh, une vidéo de décapitation donne la nausée aux quatre coins du globe. Depuis quelques semaines, les réseaux sociaux montrent un militaire en train de décapiter au couteau un soldat ukrainien. Des gestes d’une violence insoutenable. Les images, qui laissent penser que le soldat décapité était vivant, n’ont pas été authentifiées, et à l’heure des manipulations numériques et autres deep fakes, un mince « espoir » demeure : et si cette atrocité n’avait pas réellement eu lieu ?