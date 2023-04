Ces liens étroits que Michel Houellebecq, Yann Moix et Sylvain Tesson cultivent avec l’extrême droite

Quels sont les points communs entre Michel Houellebecq, Sylvain Tesson et Yann Moix ? Il y a les évidences : trois intellectuels français, trois talents, trois têtes de gondole de la littérature chez nos voisins, voire chez nous. Et il y a la zone d’ombre, plus surprenante : tous les trois ont cultivé – ou cultivent toujours – des liens intellectuels étroits avec l’extrême droite. C’est en tout cas la démonstration que s’applique à faire François Krug, dans son livre enquête Réactions françaises. Enquête sur l’extrême droite intellectuelle paru aux éditions du Seuil. Au fil d’anecdotes, d’extraits de publications implacables ou de rencontres, le journaliste français brosse le portrait d’une génération qui, tantôt par pur esprit de provocation, tantôt par profonde conviction, s’est acoquinée avec des personnalités ouvertement d’extrême droite.