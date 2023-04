Remplacement du commissaire général de la police fédéral: le cabinet Verlinden joue la carte d’une lenteur assumée

Ce mercredi, La Libre Belgique révélait qu’aucune procédure de sélection n’avait à ce stade pas été lancée en vue de trouver un remplaçant à Marc De Mesmaeker, l’actuel commissaire général (CG) de la police fédérale dont le mandat expire à la mi-juin. Une situation qui a pour effet de rendre théoriquement impossible la sélection dans les temps d’un véritable successeur au poste de numéro un de la police et qui semble ouvrir la voie à la désignation d’un commissaire général intérimaire. Voilà qui s’annonce particulier, là où l’institution fait face à de nombreux défis urgents, notamment sur le plan des ressources humaines et de la digitalisation. Et ce alors que l’actuel directeur de la police administrative (juste en dessous du CG dans l’organigramme), Wald Thielemans, exerce lui-même déjà sa mission à titre intérimaire.