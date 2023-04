La série «Pokémon» a son clap de fin... et déjà son reboot

Plus de 25 ans après la sortie du premier épisode, la série « Pokémon » tire sa révérence. Après des centaines d’épisodes, Sacha, le héros, est finalement devenu le meilleur dresseur. Mais est-ce réellement la fin ?

Par Zoé Penelle et Zoé Penelle (st.)

Qui n’a jamais entendu parler de Pikachu, Carapuce, Bulbizarre ou encore de Salamèche ? 26 ans après la diffusion du premier épisode, clap de fin pour la série Pokémon, aussi connue au Japon sous le nom de Pocket Monsters, dont l’univers, peuplé de créatures imaginaires cohabitant avec les humains, fascine petits et grands. Après avoir déjoué les mauvais tours de la Team Rocket, les antagonistes de la série, capturé et entraîné tous les Pokémon imaginables, Sacha, le héros, a fini sa quête. Accompagné de son fidèle Pikachu, Pokémon jaune à l’allure de souris, icône de la culture kawaii, il obtient ses huit badges et devient officiellement le meilleur dresseur.