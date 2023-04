Les Pays-Bas se protègent contre Bart Swings

Bart Swings devait-il se retenir de décrocher l’or olympique en mass-start, l’an dernier, à Pékin ? Hanne et Stijn Desmet auraient-ils dû chuter en janvier lors de l’Euro de short-track pour ne pas monter sur la plus haute marche du podium ? Volontairement provocantes, ces questions se posent depuis lundi et la décision d’un rare protectionnisme prise par la Fédération néerlandaise de patinage (KNSB) d’interdire, à partir du 1er mai 2024, la présence des patineurs étrangers faisant partie du top 8 mondial ou du top 4 européen sur la patinoire Thialf d’Heerenveen aux meilleures d’entraînement, c’est-à-dire celles réservées aux athlètes de haut niveau. La plus grande nation mondiale du patinage de vitesse ne veut plus servir de « fabrique à médailles » pour les autres pays !