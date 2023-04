Prix de l’énergie: un plan contesté abandonné

Les tarifs de réseau n’augmenteront finalement pas l’an prochain lorsque l’électricité sera plus rare. Le gestionnaire du réseau électrique Elia a mis son plan contesté de tarifs variables au frigo, rapporte mercredi De Tijd.

Tant du côté de l’industrie que parmi les gestionnaires de réseaux de distribution qui fournissent ensuite le courant aux ménages et aux petites entreprises, de nombreuses remarques avaient été émises lors d’une consultation. Elia a donc décidé de provisoirement reporter l’introduction de tarifs de réseau dynamiques, qui pouvaient ainsi varier d’heure en heure. Les tarifs de réseau continueront donc ces prochaines années à être composés d’un montant annuel et d’un tarif fixe par mégawattheure consommé, précise De Tijd.

Les tarifs pour l’utilisation du réseau haute tension sont répercutés aux familles et aux entreprises via la facture d’électricité et seront revus fortement à la hausse ces prochaines années à la suite d’une série d’investissements. Elia doit remettre le 10 mai au plus tard sa proposition tarifaire pour la période 2024-2027 au régulateur de l’énergie, la Creg.