Sentant le vent de la critique, Charles Michel réplique: «Je ne vais pas me laisser déstabiliser»

Le président du Conseil européen assure qu’il ne va pas se laisser « déstabiliser ». Mais la charge est pesante. D’où vient-elle ? Il émet deux hypothèses, sans « balancer » les coupables. Charles Michel pointe ceux qui prendraient ombrage de l’ambition internationale de l’Union européenne. Et « l’ambiance pré-electorale », qui verrait la course déjà lancée pour les futurs « top jobs » promis aux Européens…

La « carapace », dont il se drape, aurait-elle été percée ? Charles Michel s’érige en ardent « défenseur de la liberté de la presse ». Mais là, manifestement, le président du Conseil européen ne veut plus laisser passer. Après deux articles sévères publiés dans des médias à audience internationale, Le Monde en France et l’américain Politico, il décide de monter au créneau. Pour dénoncer ce qu’il qualifie de propos « mensongers » ou, à tout le moins, de présentation malhonnête des faits, « biaisée », dit-il. Mercredi, il a enchaîné les entretiens avec la presse – belge –, du Soir à Moustique, en passant par La Libre, De Standaard, Sudinfo puis RTL. Pour donner sa version des faits. Et accuser : derrière les attaques